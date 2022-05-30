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Оборона 30.05.2022 16:35

ГПС опровергает информацию о ранении армянского военнослужащего в результате азербайджанского обстрела

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) опровергает информацию о ранении военнослужащего ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в результате якобы нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.

"Официально заявляем, что данная информация не отражает реальности. Наши подразделения, осуществлявшие оборону и охрану государственной границы (село Ряздяря Зангиланского района) перед территорией, где был ранен армянский военнослужащий (село Неркин Анд Сюникской области Армении), в течение этого дня вообще не открывали огонь в сторону территории Армении", - отмечается в заявлении ведомства.

В ГПС также сообщили, что, по их наблюдениям, на месте дислокации подразделений Вооруженных сил Армении были зафиксированы нарушения дисциплины армянскими военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения: "В 10:37 часов в палатке был слышен 1 выстрел, спустя 8 минут в 10:45 - еще 2 выстрела, а чуть позже один человек был выведен из палатки на носилках и эвакуирован", - говорится в сообщении.

"Мы рекомендуем армянской стороне, вместо того чтобы прибегать к таким провокационным методам с целью сокрыть случаи недисциплинированности в своей армии, давать правильную информацию своей общественности", - подчеркнули в ГПС.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГПС, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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