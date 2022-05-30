Дания отказывается от оплаты российского газа в рублях, ждет прекращения поставок

Датская энергетическая компания Orsted окончательно отказывается от оплаты российского газа по новой системе и в связи с этим допускает в ближайшее время прекращение поставок, говорится в распространенном релизе.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в адрес Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае прекращения поставок из России датская компания сможет компенсировать недостающие объемы.

Сотрудничество "Газпрома"с Данией началось в 2006 году, когда было подписано соглашение о поставках природного газа по газопроводу "Северный поток", определившее основные условия закупки российского газа местной компанией Dong Naturgas A/S (в настоящее время - Orsted) в течение 20 лет. Поставки начались 8 ноября 2011 года с вводом в эксплуатацию первой нитки упомянутой магистрали.

В год Дания закупает около 1,9 млрд куб. м российского газа.