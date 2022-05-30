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Дальнее зарубежье 30.05.2022 17:05

Греция планирует масштабное расширение заграждений на границе с Турцией

Власти Греции заявили, что планируют значительное расширение заграждения вдоль границы страны с Турцией, и просят финансовой поддержки у ЕС для проведения дополнительных работ по строительству, сообщает Associated Press.

"Правительство приняло решение о дальнейшем расширении пограничной стены, и мы обратились к ЕС с запросом о финансировании", - приводит агентство слова министра по делам миграции Панайотис Митаракис.

По его словам, стальное заграждение продлят с нынешних 40 до 120 километров, строительные работы должны начаться позже в этом году.

О предполагаемой стоимости проекта Митаракис не сообщил.

Ранее Греция обвинила соседа и союзника по НАТО Турцию в использовании миграции как средства оказания давления на страны ЕС. Анкара в свою очередь это отвергает и считает, что взяла на себя тяжкую ношу, приняв около 4 млн беженцев, большинство из которых бежали от гражданской войны в соседней Сирии.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАГРАЖДЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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