Полиция задержала в Ереване более 100 участников оппозиционной акции

Более 100 оппозиционных демонстрантов задержаны в понедельник в Ереване, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении.

"Сегодня 111 участников акции у правительственного здания доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении хулиганства", - заявили в полиции.

Отмечается, что трое сотрудников полиции госпитализированы.

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией произошли ранее в понедельник в центре Еревана у одного из правительственных зданий.

Утром в понедельник участники оппозиционного "Движения сопротивления" собрались у правительственного здания, а возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в здание для встречи с министрами.

Полиция не разрешила оппозиционным депутатам пройти в здание, после чего начались столкновения.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.