Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 30.05.2022 17:03

Посетитель Лувра в Париже размазал торт о картину "Мона Лиза"

Мужчина, переодетый в старушку на инвалидной коляске, предпринял попытку разбить защитное стекло картины Леонардо да Винчи "Джоконда" в парижском "Лувре", не добившись успеха бросил в картину кусок торта, сообщает газета Le Parisien.

"Переодетый в старушку мужчина бросил кусок торта в стекло, защищающее картину "Мона Лиза", выставленную в парижском Лувре. Видео инцидента распространились в соцсетях. Пробраться к картине, у которой обычно стоят толпы туристов, помогло инвалидное кресло: для колясочников перед картиной сделан отдельный проход, расположенный ближе, чем для обычных посетителей", - пишет издание.

По словам очевидцев, злоумышленник резко вскочил с кресла и сначала попытался разбить защитное стекло "Моны Лизы". Когда ему это не удалось, он швырнул в стекло кусок торта и разбросал вокруг себя лепестки роз.

Как сообщает газета, мужчину задержали, он оказался экоактивистом, который хотел привлечь внимание общественности к экологическому кризису.

Картина "Джоконда" Леонардо да Винчи пережила не одно нападение вандалов. В нее кидали камни, пытались облить кислотой. Летом 2009 года туристка из России швырнула чашку в защитное стекло.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ЛУВР, ВАНДАЛИЗМ


Похожие новости


Парижские пожарные тушат пламя в доме близ резиденции премьера Франции Эйфелева башня открылась для посетителей после девятимесячного перерыва в работе Эйфелеву башню откроют для публики 16 июля Мэрия Парижа намерена сделать центр к 2022 году почти целиком пешеходным Париж потерял 15,5 млрд евро из-за снижения доходов от туризма Ювелирный магазин в Париже ограбили на 500 тыс. евро

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az