Мужчина, переодетый в старушку на инвалидной коляске, предпринял попытку разбить защитное стекло картины Леонардо да Винчи "Джоконда" в парижском "Лувре", не добившись успеха бросил в картину кусок торта, сообщает газета Le Parisien.
"Переодетый в старушку мужчина бросил кусок торта в стекло, защищающее картину "Мона Лиза", выставленную в парижском Лувре. Видео инцидента распространились в соцсетях. Пробраться к картине, у которой обычно стоят толпы туристов, помогло инвалидное кресло: для колясочников перед картиной сделан отдельный проход, расположенный ближе, чем для обычных посетителей", - пишет издание.
По словам очевидцев, злоумышленник резко вскочил с кресла и сначала попытался разбить защитное стекло "Моны Лизы". Когда ему это не удалось, он швырнул в стекло кусок торта и разбросал вокруг себя лепестки роз.
Как сообщает газета, мужчину задержали, он оказался экоактивистом, который хотел привлечь внимание общественности к экологическому кризису.
Картина "Джоконда" Леонардо да Винчи пережила не одно нападение вандалов. В нее кидали камни, пытались облить кислотой. Летом 2009 года туристка из России швырнула чашку в защитное стекло.
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