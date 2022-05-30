Премьер Казахстана отмечает значительный потенциал развития промышленной кооперации с Россией

Сфера промышленной кооперации России и Казахстана является перспективным направлением, Нур-Султан заинтересован в скорейшем запуске совместных проектов и готов оказывать этому всестороннюю поддержку, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Мы отмечали рост взаимного товарооборота на треть по итогам прошлого года и достижение рекордного показателя как вы и отметили - $24 млрд. В текущем году положительная динамика сохраняется", - сказал премьер-министр Казахстана на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что продолжается работа по развитию многоплановых связей между двумя странами. "Одним из важных направлений нашего сотрудничества является промышленная кооперация. В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов в промышленной сфере, реализуется или находится в проработке еще 22 крупных проекта почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность. И в этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития", - сказал он.

Премьер Казахстана добавил: "Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку".

Одним из важных инструментов для динамичного развития торгово-экономического сотрудничества Казахстан, отметил он, рассматривает Евразийский экономический союз.