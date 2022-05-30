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Внешняя политика 30.05.2022 19:00

Алиев и Санду обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Молдовы Майа Санду в понедельник позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе разговора Санду поздравила Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.

Алиев поблагодарил молдавского коллегу за поздравление.

"В ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по расширению энергетических, экономических и торговых связей. Также были обсуждены вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МОЛДОВА, РАЗГОВОР


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