Алиев и Санду обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Молдовы Майа Санду в понедельник позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
В ходе разговора Санду поздравила Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана.
Алиев поблагодарил молдавского коллегу за поздравление.
"В ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по расширению энергетических, экономических и торговых связей. Также были обсуждены вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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