Алиев и Санду обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Молдовы Майа Санду в понедельник позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. В ходе разговора Санду поздравила Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости Азербайджана. Алиев поблагодарил молдавского коллегу за поздравление. "В ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по расширению энергетических, экономических и торговых связей. Также были обсуждены вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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