Эрдоган обсудил по телефону с Путиным ситуацию вокруг Украины - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".
По его данным, лидеры обсудили, в частности, "боевые действия на Украине".
Кроме того, в ходе телефонного разговора президенты затронули региональные проблемы и двусторонние отношения.
Накануне сообщалось, что Эрдоган планирует 30 мая провести телефонные переговоры с коллегами из России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - заявлял Эрдоган, говоря о планируемых телефонных разговорах.
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