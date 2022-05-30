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Дальнее зарубежье 30.05.2022 19:33

Путин в разговоре с Эрдоганом заявил о готовности РФ содействовать вывозу зерна по морю из украинских портов в координации с Турцией - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "в свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции - в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений".

Стороны, как сообщили в пресс-службе, провели "обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере".

"Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком. В контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах", - говорится в сообщении.

Затрагивались также некоторые вопросы региональной политики, добавили в пресс-службе.

Ранее о разговоре Эрдогана с Путиным сообщило агентство "Анадолу".

По его данным, лидеры обсудили, в частности, "боевые действия на Украине". Кроме того, в ходе телефонного разговора президенты затронули региональные проблемы и двусторонние отношения.

Накануне сообщалось, что Эрдоган планирует 30 мая провести телефонные переговоры с коллегами из России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - заявлял Эрдоган, говоря о планируемых телефонных разговорах.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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