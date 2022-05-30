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СНГ 30.05.2022 20:01

Французский журналист погиб в Украине, сообщил Макрон

Французский журналист Фредерик Леклер-Имхофф, работавший в Украине, получил смертельное ранение, сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Журналист Фредерик Леклер-Имхофф находился в Украине, чтобы передавать о реалиях военных действий. Находясь в автобусе гуманитарной миссии вместе с гражданскими лицами, вынужденными бежать от российских бомб, он был смертельно ранен", - написал французский лидер в твиттере.

Макрон выразил соболезнования родственникам погибшего.

Глава МИД Франции Катрин Колонна со своей стороны сообщила, что журналист находился в районе Северодонецка. Она назвала его смерть "сильно шокирующим" событием.

Согласно французским СМИ, журналист работал на телеканалы France Television и BFM-TV.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЖУРНАЛИСТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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