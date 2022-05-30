Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.05.2022 20:22

Россия выходит из меморандума с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ

Россия приняла решение о прекращении применения межправительственного Меморандума о взаимопонимании с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 28 мая опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, премьер РФ Михаил Мишустин распорядился принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения данного Меморандума. МИД России поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ был подписан в Москве 2 сентября 1998 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, МЕМОРАНДУМ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Глава Минторга США призвала изолировать РФ от преимуществ мировой экономики Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена - OFAC Глава ОКНШ США Милли назвал полезным и содержательным телефонный разговор с Герасимовым Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ МИД РФ опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в Россию США не продлят лицензию для обслуживания госдолга РФ после 25 мая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az