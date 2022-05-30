Россия выходит из меморандума с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ

Россия приняла решение о прекращении применения межправительственного Меморандума о взаимопонимании с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 28 мая опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, премьер РФ Михаил Мишустин распорядился принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения данного Меморандума. МИД России поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и правительством США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ был подписан в Москве 2 сентября 1998 года.