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Дальнее зарубежье 30.05.2022 20:57

У Ирана есть более 40 кг обогащенного на 60% урана - СМИ

Иран накопил 43 кг обогащенного на 60% урана, таким образом, прибавив к сделанным ранее запасам почти 20 кг, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на ежеквартальный доклад МАГАТЭ.

"При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг урана, обогащенного на 60% - увеличение на 30% за последние три месяца", - говорится в докладе.

Западные СМИ отмечают, что запасы обогащенного урана страны теперь более чем в 18 раз превышают лимит, установленный в 2015 году. По состоянию на 15 мая 2022 года Иран имел в своем распоряжении более 3,8 тыс. кг обогащенного урана. При этом Иран продолжает обогащение урана до уровней, превышающих лимит в 3,67%, предусмотренный в изначальной сделке. Страна обладает ураном, обогащенным на 60%, а также ураном, обогащенным на 20%: его у Ирана около 238 кг.

В другом документе МАГАТЭ, с которым также ознакомился Bloomberg, эксперты МАГАТЭ сообщают, что власти страны продолжают блокировать расследование происхождения следов урана, обнаруженных на ряде иранских объектов.

"Иран не предоставил объяснения, которое бы внушало доверие с технической точки зрения. Агентство не может подтвердить верность и полноту заявлений Ирана в соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, УРАН, СИТУАЦИЯ


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