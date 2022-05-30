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Регион 30.05.2022 21:03

Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным - "Анадолу"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По его данным, лидеры обсудили, в частности, "боевые действия в Украине".

Согласно информации западных СМИ, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что Анкара готова принять встречу России, Украины и ООН по вопросу формирования мониторингового механизма на украинской территории. Он выразил надежду на то, что стороны поддержат эту инициативу.

Кроме того, в ходе телефонного разговора президенты затронули региональные проблемы и двусторонние отношения.

В частности, Эрдоган заявил, что "террористы сирийского крыла Рабочей партии Курдистана продолжают нападения на Турцию и на мирное население Сирии".

"Турецкий лидер довел до сведения российского коллеги факт отсутствия в Сирии зоны, зачищенной от террористов на 30 км вглубь от границы Турции", - отмечает агентство.

По словам Эрдогана, несмотря на то, что турецкое требование о зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии было включено отдельным пунктом в договоренности 2019 года, этот вопрос все еще остается открытым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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