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Дальнее зарубежье 30.05.2022 21:07

Глава Европарламента призвала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала европейских лидеров не ослаблять помощь Украине, представить ей статус кандидата в ЕС, иначе, по ее словам, Киев будет искать помощи за пределами союза.

"То, чего мы достигли до сих пор, уже беспрецедентно, мы держались вместе и ответили (на кризис) единством, что удивило даже отъявленных циников", - сказала она, выступая в понедельник на экстренном саммите ЕС.

Метсола отметила мощный отклик граждан ЕС на трудности украинцев и понимание европейцами необходимости "платить за войну" на континенте.

"До сих пор общественное мнение было с нами, - сказала она. - Наши народы открыли свои дома и сердца 6 миллионам украинцев. Они в основном согласились с тем, что за войну приходится платить, и требовали решительных действий".

При этом глава Европарламента выразила обеспокоенность, что это терпение граждан может иметь границы и ситуация может измениться под давлением российской пропаганды и высоких цен. Поэтому ЕС должен оставаться непоколебимым и лидировать в долгосрочной помощи Украине.

"Статус кандидата даст Украине надежду, откроет ей двери для участия в различных программах, даст пространство и время для проведения реформ", - заявила она, сославшись на опыт реальной трансформации таких стран, как Албания и Северная Македония.

"Что сейчас нужно Украине, так это надежда и перспектива, иначе мы заставим Киев искать (поддержки) в другом месте", - предупредила Метсола.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, УКРАИНА


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