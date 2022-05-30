Глава Европарламента призвала европейских лидеров активнее действовать для достижения энергетической автономии ЕС

События на Украине ускорили поиски решения неизбежной задачи ЕС - обеспечить свою энергетическую безопасность, заявила в понедельник председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола.
"Всеобъемлющая цель энергетической автономии для меня является решающим фактором. Достижение целей "Зеленого курса" - лучший способ избавиться от токсичной зависимости от ненадежных партнеров", - сказала Метсола, выступая с традиционным обращением главы ЕП к европейским лидерам перед началом основной повестки саммита ЕС.
Председатель ЕП призвала "действовать быстро" в секторах рынков газа и электроэнергии "с общей целью защитить европейские домохозяйства от резких колебаний цен".
"Мы должны работать над созданием общих механизмов и платформ для закупки газа и оптимизировать наш рынок электроэнергии, чтобы они противостояли будущей волатильности цен", - продолжила глава Европарламента.
Она отметила быстрое проведение переговоров между Советом ЕС и ЕП о требованиях к хранению газа в Евросоюзе как пример того, что государства-члены и институты ЕС могут успешно решать такие задачи, но, по ее словам, следует делать больше для энергетической автономии.
Метсола также подчеркнула, что европейские "инвестиции в энергетику и переход к "зеленой" экономике должны рассматриваться не только как вопрос энергетической безопасности, но и как вопрос защиты окружающей среды".
В Брюсселе 30-31 мая проходит внеочередной Европейский совет, центральным вопросом которого является Украина.
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