Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.05.2022 21:10

Глава Европарламента призвала европейских лидеров активнее действовать для достижения энергетической автономии ЕС

События на Украине ускорили поиски решения неизбежной задачи ЕС - обеспечить свою энергетическую безопасность, заявила в понедельник председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола.

"Всеобъемлющая цель энергетической автономии для меня является решающим фактором. Достижение целей "Зеленого курса" - лучший способ избавиться от токсичной зависимости от ненадежных партнеров", - сказала Метсола, выступая с традиционным обращением главы ЕП к европейским лидерам перед началом основной повестки саммита ЕС.

Председатель ЕП призвала "действовать быстро" в секторах рынков газа и электроэнергии "с общей целью защитить европейские домохозяйства от резких колебаний цен".

"Мы должны работать над созданием общих механизмов и платформ для закупки газа и оптимизировать наш рынок электроэнергии, чтобы они противостояли будущей волатильности цен", - продолжила глава Европарламента.

Она отметила быстрое проведение переговоров между Советом ЕС и ЕП о требованиях к хранению газа в Евросоюзе как пример того, что государства-члены и институты ЕС могут успешно решать такие задачи, но, по ее словам, следует делать больше для энергетической автономии.

Метсола также подчеркнула, что европейские "инвестиции в энергетику и переход к "зеленой" экономике должны рассматриваться не только как вопрос энергетической безопасности, но и как вопрос защиты окружающей среды".

В Брюсселе 30-31 мая проходит внеочередной Европейский совет, центральным вопросом которого является Украина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Глава Европарламента призвала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС Европарламент потребовал провести международное расследование инцидента с Навальным Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко Европарламент проголосует за резолюцию по Белоруссии Европарламент 30 сентября начнет слушания кандидатов в еврокомиссары В ЕС начинаются выборы в Европарламент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az