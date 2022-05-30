Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кельбеджаре

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении. "Вечером 30 мая подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Йухары Зогаллы Басаркечярского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зивел Кяльбаджарского района" - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. Э.Шафиев

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