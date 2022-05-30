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Оборона 30.05.2022 21:35

Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кельбеджаре

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

"Вечером 30 мая подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Йухары Зогаллы Басаркечярского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Зивел Кяльбаджарского района" - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, КЯЛЬБЯДЖАР, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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