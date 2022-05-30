Сенат Пакистана подтвердил резолюцию об осуждении Ходжалинского геноцида

Сенат Пакистана подтвердил собственную резолюцию от 1 февраля 2012 года, осуждающую Ходжалинский геноцид, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пакистанское издание "Islamabad Post".

"Сенат подтверждает последовательную и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его признанных на международном уровне границах и с большой радостью отмечает его историческую победу в 2020 году, которая завершилась освобождением своих территорий от почти 30-летней оккупации со стороны Армении. Также, подтверждая свою давнюю и неизменную позицию, Сенат подтверждает резолюцию, принятую Комитетом Сената по международным отношениям от 1 февраля 2012 года, осуждающую Ходжалинский геноцид", - говорится в заявлении верхней палаты пакистанского парламента.

Также в заявлении Сената выражается "всесторонняя поддержка значительных совместных шагов, предпринятых Азербайджаном и Пакистаном в улучшении экономических связей, торговли, инвестиций, контактов между людьми, а также всех аспектов двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленных на укрепление взаимной безопасности и процветания, вытекающих из исторически дружественных связей".

Э.Шафиев