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Внешняя политика 30.05.2022 21:52

Сенат Пакистана подтвердил резолюцию об осуждении Ходжалинского геноцида

Сенат Пакистана подтвердил собственную резолюцию от 1 февраля 2012 года, осуждающую Ходжалинский геноцид, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пакистанское издание "Islamabad Post".

"Сенат подтверждает последовательную и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его признанных на международном уровне границах и с большой радостью отмечает его историческую победу в 2020 году, которая завершилась освобождением своих территорий от почти 30-летней оккупации со стороны Армении. Также, подтверждая свою давнюю и неизменную позицию, Сенат подтверждает резолюцию, принятую Комитетом Сената по международным отношениям от 1 февраля 2012 года, осуждающую Ходжалинский геноцид", - говорится в заявлении верхней палаты пакистанского парламента.

Также в заявлении Сената выражается "всесторонняя поддержка значительных совместных шагов, предпринятых Азербайджаном и Пакистаном в улучшении экономических связей, торговли, инвестиций, контактов между людьми, а также всех аспектов двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленных на укрепление взаимной безопасности и процветания, вытекающих из исторически дружественных связей".

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ПОДДЕРЖКА


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