Эрдоган и Зеленский обсудили возможное продолжение переговоров между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Украине, выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".
"Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова предоставить больше поддержки, в том числе посредничество. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону", - сообщает "Анадолу".
Также лидеры обсудили безопасные коридоры, турецкая сторона придала особое значение коридору для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю.
Ранее в понедельник Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что Анкара готова принять встречу России, Украины и ООН по вопросу формирования мониторингового механизма на украинской территории. Он выразил надежду на то, что стороны поддержат эту инициативу.
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