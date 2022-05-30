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Регион 30.05.2022 22:54

Эрдоган и Зеленский обсудили возможное продолжение переговоров между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Украине, выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова предоставить больше поддержки, в том числе посредничество. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону", - сообщает "Анадолу".

Также лидеры обсудили безопасные коридоры, турецкая сторона придала особое значение коридору для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю.

Ранее в понедельник Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что Анкара готова принять встречу России, Украины и ООН по вопросу формирования мониторингового механизма на украинской территории. Он выразил надежду на то, что стороны поддержат эту инициативу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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