Боррель полагает, что отказ ЕС покупать российскую нефть вынудит Москву продавать ее дешевле

Россия после того, как ЕС введет эмбарго на ее нефть, должна будет искать новых покупателей, продавать нефть дешевле и, соответственно, получать меньше средств за такие сделки, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Конечно, мы не можем помешать России продавать нефть кому-либо еще. Мы не настолько сильны, но мы самый важный клиент России", - сказал он журналистам.
"Им придется искать других клиентов и, конечно, им придется снизить цену. Цель санкций состоит в том, чтобы россияне получали меньше финансовых ресурсов... и это, конечно, случится", - считает Боррель.
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