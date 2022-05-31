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Бизнес и законодательство 31.05.2022 13:32

ОАЭ и Израиль подписали соглашение о свободной торговле

ОАЭ и Израиль во вторник заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое предполагает свободную торговлю между странами, сообщил министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди.

"Сегодня мы подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Израилем, которое основано на прочном фундаменте, заложенном авраамскими соглашениями. Это повысит объемы нашей двусторонней не связанной с нефтью торговли до более чем $10 млрд в течение пяти лет", - написал Аль-Зейуди в своем твиттере.

По словам министра, это сотрудничество "приведет к новой эре мира, стабильности и процветания в регионе".

Ранее во вторник о планируемом заключении соглашения сообщил израильский посол в Дубае Амир Хайек.

"ОАЭ и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в течение часа", - написал он в твиттере. Чуть позднее он написал в соцсети, что "дело сделано".

Телеканал "Аль-Арабийя" сообщает, что это первое торговое соглашение, которое Израиль заключил с арабским государством.

ОАЭ и Израиль нормализовали отношения в 2020 году при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения между арабскими странами с Израилем, заключенные со времен израильских мирных договоров с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.

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