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Туризм 31.05.2022 12:53

Иностранцы в Азербайджане в январе-апреле удвоили операции с банковскими картами

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-апреле 2022 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 686,3 млн манатов ($403,7 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-апрелем 2021 года объем проведенных операций увеличился в 2 раза, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В январе объем проведенных операций составил 204,7 млн манатов, в феврале - 186,5 млн манатов, в марте – 158,5 млн манатов, в апреле -136,6 млн манатов.

По итогам 2021 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1,3 млрд манатов ($764,7 млн), что в 3 раза больше чем в 2020 году.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРТЫ, БАНКОВСКИЕ, ИНОСТРАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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