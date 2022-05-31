Армянская оппозиция добивается встречи с министрами

Возглавляющие шествие "Движения сопротивления" оппозиционные депутаты парламента Армении ведут переговоры с полицией о разрешении на вход в одной из правительственных зданий в центре Еревана и встрече с министрами.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", депутаты намерены встретится с министрами иностранных дел, юстиции, высокотехнологичной промышленности и образования, науки, культуры и спорта.
"Настало время личной ответственности, и министры должны четко заявить, согласны ли они с политикой Пашиняна (по вопросу Карабаха) и с пунктами нашего заявления", - заявил в громкоговоритель вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
Правительственное здание, в котором расположены четыре министерства, оцеплено силами полиции.
Ранее оппозиционные парламентские фракции Армении "Честь имею" и "Армения" созвали на 3 июня внеочередное заседание парламента республики для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.
В правящей фракции "Гражданский договор" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании парламента.
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