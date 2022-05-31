Алиев и Путин обсудили Карабах, подтвердили настрой на углубление стратегического партнерства

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в (Kарабахском - ИФ) регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.
Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
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