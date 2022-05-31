Турция стремится восстановить очные переговоры РФ и Украины

Анкара стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств, заявил во вторник агентству "Анадолу" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"После стамбульской встречи делегаций РФ и Украины диалог замедлился", - сказал министр.

Однако, считает он, "в последнее время вновь наметилась тенденция к диалогу".

"Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности для Украины, очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств", - подчеркнул Чавушоглу.

Министр отметил, что определенные страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий. "Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя", - констатировал он.

По мнению Чавушоглу, стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будет.