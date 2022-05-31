Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в апреле получили заказов всего на $30 млн

Азербайджанские производители по итогам января-апреля 2022 года посредством портала Azexport.az получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $162,7 млн, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе объем заказов составил $45,2 млн, в феврале - $38,7 млн, в марте-$48,7 млн, в апреле-$30,1 млн.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объемы полученных заказов сократился на 0,9%.
В 2021 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $496,1 млн и по сравнению с 2020 годом сократились на 18,8%.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. За весь период деятельности азербайджанские производители посредством портала получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $2 млрд 966,7 млн.
Б.Рустамбеков
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