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Дальнее зарубежье 31.05.2022 13:42

Переизбранный на второй срок президент Сербии Вучич принес присягу

Президент Сербии Александр Вучич, переизбранный на второй срок в начале апреля, во вторник принес присягу перед депутатами скупщины (парламента).

Трансляцию церемонии вел сербский телеканал РТС.

"Клянусь посвятить все силы сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, в том числе Косово и Метохии, как ее неотъемлемой части, соблюдению прав и свобод человека и национальных меньшинств, уважению и защите конституции и законов, поддержанию мира и благосостояния всех граждан Сербии, добросовестно и ответственно исполнять все возложенные на меня полномочия. Да поможет мне бог", - сказал Вучич.

После принесения присяги и инаугурационной речи для Вучича официально начинается отсчет второго пятилетнего срока на посту президента.

На торжественную церемонию также приглашены другие государственные чиновники, представители общественных организаций, органов правосудия, армии, полиции, религиозные деятели, представители высшего руководства Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

Перед началом церемонии Вучич обратился со словами благодарности к людям, которые собрались перед зданием скупщины: "Я горд тем, что два раза подряд победил в первом туре, спасибо вам за вашу любовь и поддержку, я горд за вас, за нашу Сербию, за все то, что мы все вместе сделали".

На президентских выборах, которые состоялись в Сербии 3 апреля, за Вучича в первом туре отдали голоса 58,59% избирателей.

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