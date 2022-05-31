В Дании в среду пройдет референдум об участии в оборонной политике ЕС

Датские избиратели в среду примут решение на референдуме, стоит ли Дании вести политику в сфере обороны не отдельно, а вместе с ЕС, сообщает во вторник Associated Press (AP).

Участки для голосования откроются в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск). Окончательные результаты голосования ожидаются в четверг.

Дания - одно из государств-основателей НАТО - 30 лет оставалась в стороне от попыток ЕС выстраивать общую политику в сфере обороны и безопасности. AP поясняет, что датские власти поставили одним из условий подписания в 1992 году Маастрихтского договора, положившего начало ЕС, отказ от участия в общей политике союза в этой сфере. В результате Дания не принимала участие в дискуссиях ЕС по вопросам оборонной политике, в приобретении военного оборудования, в совместных военных операциях союза в Африке или Боснии и Герцеговине.

Однако 8 марта на фоне спецоперации РФ на Украине датский премьер Метте Фредирексен призвала провести референдум о будущем оборонной политики Дании. Она призвала датчан проголосовать за отмену исключительного положения Дании в контексте обороны ЕС, подчеркнув, что этот шаг укрепит безопасность страны.

По данным AP, эти меры пользуются широкой поддержкой в парламенте. Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что 40% опрошенных также считают необходимым более не держаться в стороне от оборонной политики ЕС. 30% придерживаются противоположного мнения, а еще 25% респондентов не определились с ответом.

Однако, отмечает AP, возможное участие Дании в оборонной политике ЕС будет иметь умеренное влияние на ситуацию с безопасностью в Европе - в сравнении с возможным присоединением Швеции и Финляндии к НАТО.