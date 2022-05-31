АБР выделяет кредит на строительство СЭС в Азербайджане

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил выделение кредита в размере $35,7 млн на строительство и эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) в Азербайджане, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» представитель банка.
Как ранее сообщал «Интерфакс-Азербайджан», церемония закладки фундамента строительства СЭС состоялась 15 марта 2022 года.
«Совет директоров АБР накануне одобрил выделение кредита ($35,7 млн – ИФ) на строительство СЭС в Азербайджане», - сказал представитель банка.
По его словам, в настоящее время ведутся работы для подписания кредитного соглашения. «Подписание соглашения о кредите планируется в июле», - добавил он.
Как сообщалось ранее, заемщиком по кредиту выступит компания «Masdar Azerbaijan Energy Limited Liability Company», созданная в Азербайджане для реализации проекта. Строительство станции будет осуществлено за счет инвестиций компании Masdar из ОАЭ.
Стоимость проекта составляет $250 млн.
Мощность станции составит 230 МВт, ввод ее в строй планируется в конце 2023 года.
Реализация проекта позволит обеспечить электроэнергией 110 тыс. квартир, позволит ежегодно экономить 110 млн кубометров газа и предотвратить выбросы в атмосферу 200 тыс. тонн углекислого газа. Этот проект позволит Азербайджану снизить зависимость от производства тепловой энергии, помочь в достижении целей по развитию возобновляемых источников энергии.
Реализация данного проекта позволит довести удельный вес установленной мощности ВИЭ в энергосистеме Азербайджана с 16,5% до 21,2%.
Ранее сообщалось, что в мае 2022 года Европейский банк реконструкции и развития утвердил выделение кредита в размере $51 млн на строительство Гарадагской солнечной электростанции.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму $5,2 млрд.
Э.Шафиев, А.Азизов
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