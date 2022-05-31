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31.05.2022 14:30

В Yelo Bank прошел конкурс юристов по правам человека

Являясь активным сторонником развития и образования, на этот раз Yelo Bank открыл свои двери для молодых юристов. При финансовой и организационной поддержке Банка, компания ELSA Azerbaijan (Европейская ассоциация студентов-юристов) провела 1-й Конкурс ораторского искусства по правам человека. Трехдневный полуфинальный и финальные этапы конкурса проходили в актовом зале Головного офиса Банка.

Молодые юристы в возрасте до 30 лет выступили с 10-минутными речами о правах человека. Жюри, в состав которого также вошли и юристы Yelo Bank-а, оценивало участников по таким критериям, как уровень понимания предоставленной темы, ораторские способности, владение языком тела, содержание, анализ и т.д. Согласно оценкам жюри, в финал вышло 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в полуфинале. Финал состоялся 28 мая, в День Независимости. Участники финального этапа, начавшегося под звучание государственного гимна Азербайджана, на этот раз соревновались в утвердительной или отрицательной позиции на одну и ту же тему. По итогам выступлений, согласно выставленной жюри оценке, были определены 3 лучших спикера. Всем 3-м победителям были предоставлены сертификаты, денежные призы и памятные кубки.

При разработке проектов корпоративной социальной ответственности Yelo Bank уделяет особое внимание личностному развитию и повышению деловой активности молодежи. Также Банк планирует реализовать до конца года и другие проекты, направленные на пользу нашего общества.


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Yelo Bank - Яркий банкинг!

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