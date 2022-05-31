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Финансы 31.05.2022 14:37

АБР предоставит Азербайджану кредит в размере $150 млн на реформы в системе профобразования

Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Азербайджану кредит в размере $150 млн на «Программу модернизации профессионального образования и обучения для диверсификации экономики» (Modernizing Vocational Education and Training for Economic Diversification Sector Development Program), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» представитель банка.

«Мы планируем помочь правительству Азербайджана в реформировании технического и профессионального образования. На эти цели АБР планирует предоставить кредит в размере $150 млн. Надеемся, что выделение кредита на этот проект будет одобрено Советом директоров банка до конца 2022 года», - сказал представитель банка.

По его словам, кредит будет включать выделение $120 млн на проведение реформ в этой сфере, еще $30 млн будет направлено на закупку различного оборудования и проведение тренингов для преподавателей и руководства училищ для развития профобразования.

«Доля правительства Азербайджана в рамках проекта составит $10 млн», - добавил он.

Данная программа направлена на реформирование профессионального образования и обучения в Азербайджане для развития человеческого капитала, необходимого для диверсификации экономики и четвертой промышленной революции (4IR), а также для продвижения гендерного равенства.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.

Э.Шафиев, А.Азизов

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Тэги: АБР, ОБРАЗОВАНИЕ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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