Алиев обсудил с представителем Госдепа США увеличение поставок газа из Азербайджана в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял заместителя помощника госсекретаря США по энергетике Лору Лохман, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики.
«В ходе беседы была затронута деятельность Южного газового коридора. Была подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа. Стороны обменялись мнениями об увеличении экспорта газа из Азербайджана в Европу», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Алиев и Лохман также отметили успешное развитие азербайджано-американских двусторонних отношений в различных сферах.
«Азербайджанский лидер высоко оценил постоянную поддержку Баку со стороны Вашингтона в реализации глобальных энергетических проектов. На встрече стороны обсудили широкомасштабную работу, проводимую в Азербайджане в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии», - подчеркивается в информации.
Азербайджан 30 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. В 2021 году в Италию, Грецию и Болгарию было поставлено 8,2 млрд кубометров газа из Азербайджана. В 2022 году объем поставок азербайджанского газа в Европу увеличится.
Х.Насирзаде
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