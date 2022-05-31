Персонал British Airways может провести забастовку в июле

Пассажиры British Airways этим летом могут столкнуться с перебоями в работе авиакомпании, так как профсоюз планирует провести забастовку сотрудников в лондонском аэропорту Хитроу из-за спора о размерах заработной платы.

Крупнейший британский профсоюз Unite проведет с 7 по 27 июня голосование относительно вопроса проведения забастовки, сообщает MarketWatch. Если работники ответят утвердительно, то протестные акции могут состояться в июле, на который приходится пик отпусков и высокий спрос на перелеты.

Члены профсоюза GMB также намерена проголосовать за участие в забастовках.

По данным профсоюзов, работники ряда подразделений авиаперевозчика возмущены восстановлением зарплат руководства British Airways до уровней, которые были до начала распространения COVID-19, при том, что авиакомпания отказывается отменить 10%-ное сокращение заработной платы сотрудников, введенное во время пандемии.

"Наши члены справедливо возмущены и готовы принять меры. Забастовка немедленно повлияет на обслуживание клиентов, поэтому я призываю BA взять себя в руки и немедленно восстановить заработную плату работникам", - заявила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм.

В свою очередь представитель British Airways высказал разочарование в отношении участия сотрудников в планирующихся забастовках "после очень трудных двух лет, когда авиакомпания потеряла более 4 млрд фунтов стерлингов".