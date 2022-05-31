Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8267 RUR   0.0268 GBR   2.144 TRY   0.1037

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.99 Brent 121.67 +2.24

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 31.05.2022 18:02

Персонал British Airways может провести забастовку в июле

Пассажиры British Airways этим летом могут столкнуться с перебоями в работе авиакомпании, так как профсоюз планирует провести забастовку сотрудников в лондонском аэропорту Хитроу из-за спора о размерах заработной платы.

Крупнейший британский профсоюз Unite проведет с 7 по 27 июня голосование относительно вопроса проведения забастовки, сообщает MarketWatch. Если работники ответят утвердительно, то протестные акции могут состояться в июле, на который приходится пик отпусков и высокий спрос на перелеты.

Члены профсоюза GMB также намерена проголосовать за участие в забастовках.

По данным профсоюзов, работники ряда подразделений авиаперевозчика возмущены восстановлением зарплат руководства British Airways до уровней, которые были до начала распространения COVID-19, при том, что авиакомпания отказывается отменить 10%-ное сокращение заработной платы сотрудников, введенное во время пандемии.

"Наши члены справедливо возмущены и готовы принять меры. Забастовка немедленно повлияет на обслуживание клиентов, поэтому я призываю BA взять себя в руки и немедленно восстановить заработную плату работникам", - заявила генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм.

В свою очередь представитель British Airways высказал разочарование в отношении участия сотрудников в планирующихся забастовках "после очень трудных двух лет, когда авиакомпания потеряла более 4 млрд фунтов стерлингов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az