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Регион 31.05.2022 14:58

Турция не поддерживает санкции к РФ, но не станет помогать их обходу - Чавушоглу

Турция не поддерживает санкции Запада против России, но при этом не позволит Москве обходить ограничения при помощи Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит лишь ограничения, вводимые на уровне ООН. Этот принципиальная позиция", - цитирует во вторник слова Чавушоглу агентство "Анадолу".

"Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не позволим открыть подобный канал. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная", - сказал министр.

По его словам, Турция, несмотря на свою позицию, сталкивается с последствиями санкций в отношении России. "Турция расположена в регионе, где продолжается война. Нас разделяет от конфликта лишь море. Наша страна также ощущает на себе последствия санкций, несмотря, на то, что не поддержала их", - отметил Чавушоглу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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