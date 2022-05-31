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ТЭК 31.05.2022 15:01

Болгария вскоре начнет получать газ из Азербайджана через IGB – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Болгария в ближайшее время начнет получать азербайджанский газ через интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

«Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию в течение 25 лет, как было согласовано между двумя странами. Болгария сегодня является одним из трех получателей азербайджанского газа в Европе. Мы уверены, что в ближайшее время строительство интерконнектора с Грецией будет завершено, и Болгария начнет получать через нее азербайджанский газ. Это внесет большой вклад в энергетическую безопасность вашей страны», - сказал Байрамов во вторник в Софии по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Теодорой Генчовской.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», болгарский премьер-министр Kиpилл Πeтĸoв ранее заявил, что Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция–Болгария.

В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Запуск интерконнектора планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Кроме того, запуск интерконнектора позволит Болгарии отказаться от российского газа.

Как только IGB будет введен в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу (Италия. Греция и Болгария) начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.

В настоящее время азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией. Это сильно ограничивает возможности импорта азербайджанского газа в Болгарию и позволяет поставлять только 250-300 млн кубометров в год.

Э.Шафиев

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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