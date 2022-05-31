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Финансы 31.05.2022 20:47

В Deutsche Bank и связанном с ним DWS прошли обыски, компании подозревают в отмывании денег

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS, власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Примерно 50 представителей прокуратуры, финансового надзорного ведомства Bafin и уголовной полиции организовали рейд в штаб-квартирах этих компаний во Франкфурте-на-Майне.

В прокуратуре отметили, что компании подозревают в махинациях с капиталовложениями, но конкретных подозреваемых не назвали. Из-за этого акции банка ненадолго потеряли в цене, но затем снова выровнялись.

Подозрения в отношении DWS появились в 2021 году, когда одна из бывших руководительниц отдела компании в интервью Spiegel рассказала, что, по ее мнению, критерии, применявшиеся при оценке инвестиционных проектов, были слишком размытыми. Речь тогда шла об инвестициях в сфере борьбы с загрязнением природы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНК, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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