В Deutsche Bank и связанном с ним DWS прошли обыски, компании подозревают в отмывании денег

Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS, власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Примерно 50 представителей прокуратуры, финансового надзорного ведомства Bafin и уголовной полиции организовали рейд в штаб-квартирах этих компаний во Франкфурте-на-Майне.

В прокуратуре отметили, что компании подозревают в махинациях с капиталовложениями, но конкретных подозреваемых не назвали. Из-за этого акции банка ненадолго потеряли в цене, но затем снова выровнялись.

Подозрения в отношении DWS появились в 2021 году, когда одна из бывших руководительниц отдела компании в интервью Spiegel рассказала, что, по ее мнению, критерии, применявшиеся при оценке инвестиционных проектов, были слишком размытыми. Речь тогда шла об инвестициях в сфере борьбы с загрязнением природы.