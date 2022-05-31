ВВП Швейцарии в I квартале вырос на 4,4%, рост экспорта часов в апреле замедлился из-за Китая

Темпы роста ВВП Швейцарии в первом квартале 2022 года ускорились по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению промышленной активности и объемов экспорта.

Объем ВВП в январе-марте вырос на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

В четвертом квартале подъем составил 3,6% и 0,2% соответственно.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение швейцарского ВВП на 4,3% в годовом и на 0,3% в поквартальном выражении.

Рост в промышленном секторе в первом квартале составил 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом, экспорт товаров повысился на 1,4%, импорт - на 6,1%.

Экспорт швейцарских часов в апреле увеличился на 7,3% - до 1,92 млрд швейцарских франков ($2,01 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Темпы роста экспорта замедлились с мартовских 12% из-за снижения спроса в Китае из-за карантинных ограничений.

Экспорт часов в Китай упал на 57,8%, в Гонконг - уменьшился на 21,1%. В то же время, поставки в США выросли на 37%, в Японию - на 18,2%, в Сингапур - на 29,7%.

Спрос в Европе также увеличился, экспорт в Великобританию повысился на 21,1%, в Германию - на 13,2%, во Францию - на 48,6%, в Италию - на 25,5%, в Испанию - на 25,4%.