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ТЭК 31.05.2022 20:27

Орбан приветствует временное исключение Будапешта из эмбарго на нефть РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник приветствовал консенсус ЕС об исключении его страны из планируемого эмбарго на поставки российской нефти, передают западные СМИ.

"Мы достигли соглашения, согласно которому государства-члены ЕС, которые получают нефть по трубопроводам, могут продолжать управлять своими экономиками на прежних условиях", - приводят СМИ слова Орбана.

По словам венгерского премьера, всеобщий запрет ЕС на импорт нефти "стал бы невыносимым, как атомная бомба".

Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение Еврокомиссии по эмбарго на всю нефть из РФ.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, временное исключение предоставлено сырой нефти, поставляемой по трубопроводам. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отмечала, что де-факто сырьё после введения в действия эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" ряду стран на юге ЕС.

СМИ сообщают, что Венгрия получает через эту магистраль 65% необходимой ей нефти. При этом, по словам главы ЕК, на него приходится 10% от всей импортируемой ЕС нефти РФ.

Отмечалось, что Еврокомиссия пока не установила предельные сроки действия исключений для Венгрии, она "проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго".

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что шестой пакет санкций, как и ожидалось, подразумевает также отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание трёх государственных российских каналов.

Теперь решение по санкциям, имеющее юридическую силу, должен принять Совет ЕС.

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