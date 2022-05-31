ВБ улучшил прогноз роста экономики Грузии в 2022г до 5,5%

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз роста экономики Грузии в 2022 году, улучшив его с 2,5% до 5,5%, сообщила пресс-служба представительства ВБ на Южном Кавказе.

Как сообщил глава представительства ВБ в Тбилиси Себастьян Молинеус, слова которого приводятся в сообщении, ранее ВБ снизил прогноз экономического роста Грузии до 2,5% из-за неопределенности ситуации в связи с военными действиями в Украине.

"Экономика Грузии продемонстрировала удивительную устойчивость и весьма впечатляющий рост в первом квартале. Именно поэтому мы теперь верим, что экономика Грузии действительно вырастет на те 5,5%, которые прогнозировали в начале года", - сказал он.

Улучшения в сельскохозяйственном секторе Грузии имеют ключевое значение для устойчивого экономического роста, отмечается в сообщении.

Как заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили, выступаю в парламенте на прошлой неделе, правительство, исходя из показателей за январь-апрель, прогнозирует рост ВВП на 6%.