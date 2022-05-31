Министр энергетики Азербайджана и представитель госдепа США обсудили вопрос расширения ЮГК

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял заместителя помощника госсекретаря США по энергетике Лору Лохман.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно деятельности Южного газового коридора (ЮГК), экспорта газа в Турцию и Европу, а также вопросы относительно расширения ЮГК», - сообщает министерство энергетики.

В ходе беседы Шахбазов также представил информацию о реализуемых и планируемых проектах по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии и водорода, а также о проектах экспортной направленности.

Подчеркнута важность взаимного сотрудничества для достижения целей использования огромного ветрового потенциала Каспийского моря, а также увеличения пропускной способности ЮГК.

Б.Рустамбеков