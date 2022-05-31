Глава МИД Азербайджана и президент Болгарии обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Софией

Президент Болгарии Румен Радев во вторник принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития сотрудничества в энергетической, экономической, торговой, информационно-технологической, АПК, туристической, образовательной и культурной сферах», - отмечается в сообщении.
Было отмечено, что Азербайджан является надежным партнером Болгарии, а также ЕС в энергетической сфере.
Радев подчеркнул, что он направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, посетить Болгарию.
По его словам, этот визит внесет позитивный вклад в дальнейшее расширение отношений не только между двумя странами, но и между двумя регионами.
Б.Рустамбеков
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