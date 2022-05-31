ЕС введет санкции против 80 российских олигархов в рамках шестого пакета санкций - Макрон

В шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, а также трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, запретить и ввести санкции в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк и ввести ограничения на нефть", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС.
По его словам, предполагается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.
Он отметил, что шестой пакет санкций - это "очень важный этап" в стратегии европейских стран в отношении России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны отметила, что исключение в санкциях коснётся 10% импортируемой нефти из РФ.
Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснётся нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.
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