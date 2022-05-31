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Транспорт и связь 31.05.2022 19:42

ЮТэйр с 3 июня будет летать из Махачкалы в Баку

Авиасообщение между Махачкалой и Баку возобновится с 3 июня, сообщила "Интерфаксу" помощник гендиректора по связям с общественностью дагестанского аэропорта Сапура Магомедова.

Рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр" на самолетах Boeing-737-500. Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям до конца весенне-летнего периода

В 2021 году рейсы по данному маршруту выполняла авиакомпания S7 в рамках весенне-летнего расписания.

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Тэги: ЮТЭЙР, МАХАЧКАЛА, БАКУ, АВИАРЕЙС

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