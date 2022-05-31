"Жуковский" в июне начнет обслуживать рейсы авиакомпании "Северо-Запад" в Баку

Подмосковный аэропорт "Жуковский" с 6 июня начнет обслуживать рейсы авиакомпании "Северо-Запад" в Баку, сообщила пресс-служба аэропорта.
Полеты будут выполняться дважды в неделю на Airbus A321neo. Время в пути составит чуть более 3 часов.
До этого "Северо-Запад" не летал из "Жуковского", следует из сообщения.
"Северо-Запад" на своем сайте называет себя авиакомпанией бизнес-авиации. Ее базовые аэропорты - в Москве и Санкт-Петербурге. Под управлением компании находятся самолеты и вертолеты иностранных производителей Gulfstream, Bombardier, Dassault, Leonardo Helicopters, Airbus, сказано на сайте. По данным Росавиации, всего у компании десять воздушных судов.
На май 2019 года 99% в ООО "Авиакомпания "Северо-Запад" было у ЗАО "Истюнион", учрежденного в 2012 году гражданами РФ Алексеем Петровым и Сергеем Храмцовым, 1% напрямую владел Петров, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
Глава МИД Азербайджана и президент Болгарии обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Софией
Баку и София проведут в 2022г заседание МПК – МИД Азербайджана
Макрон обещает содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией
ВВП Швейцарии в I квартале вырос на 4,4%, рост экспорта часов в апреле замедлился из-за Китая
В Азербайджане выявлено за сутки 8 новых случаев COVID-19
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Италия за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, у остальных влиятельных стран Евросоюза есть возражения - Драги
ЕС введет санкции против 80 российских олигархов в рамках шестого пакета санкций - Макрон
В Дании в среду пройдет референдум об участии в оборонной политике ЕС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2021 год
В Yelo Bank прошел конкурс юристов по правам человека
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ