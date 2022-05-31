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Транспорт и связь 31.05.2022 19:30

"Жуковский" в июне начнет обслуживать рейсы авиакомпании "Северо-Запад" в Баку

Подмосковный аэропорт "Жуковский" с 6 июня начнет обслуживать рейсы авиакомпании "Северо-Запад" в Баку, сообщила пресс-служба аэропорта.

Полеты будут выполняться дважды в неделю на Airbus A321neo. Время в пути составит чуть более 3 часов.

До этого "Северо-Запад" не летал из "Жуковского", следует из сообщения.

"Северо-Запад" на своем сайте называет себя авиакомпанией бизнес-авиации. Ее базовые аэропорты - в Москве и Санкт-Петербурге. Под управлением компании находятся самолеты и вертолеты иностранных производителей Gulfstream, Bombardier, Dassault, Leonardo Helicopters, Airbus, сказано на сайте. По данным Росавиации, всего у компании десять воздушных судов.

На май 2019 года 99% в ООО "Авиакомпания "Северо-Запад" было у ЗАО "Истюнион", учрежденного в 2012 году гражданами РФ Алексеем Петровым и Сергеем Храмцовым, 1% напрямую владел Петров, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

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Тэги: ЖУКОВСКИЙ, АВИАКОМПАНИЯ, БАКУ

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