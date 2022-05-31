Нефть дорожает в ожидании новых санкций против РФ

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник из-за сообщений о том, что лидеры стран Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent, торги которыми прекращаются сегодня, на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $123,46 за баррель, что на $1,79 (1,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемый августовский контракт подорожал на $0,95 (0,81%) - до $118,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $2,44 (2,12%) - до $117,51 за баррель.

Оба контракта завершают ростом шестой месяц подряд.

Главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на морские поставки нефти, на которые приходится примерно две трети отгружаемой из РФ в ЕС нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Есть согласие на запрет на импорт российской нефти в ЕС. Это немедленно коснётся более чем двух третей импортируемой российской нефти", - написал он в "Твиттере".

Решение ввести не полное, а частичное эмбарго является компромиссным, поскольку против запрета на поставки выступала Венгрия, сильно зависящая от российских энергоносителей. Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.

Как ожидается, шестой пакет санкций будет официально утвержден в ближайшие дни.

По оценке аналитика PVM Тамаша Варги, в результате эмбарго Евросоюзу придется искать альтернативные источники поставок около 1,5 млн баррелей нефти в сутки. "Фактически объем будет ближе к 2,1-2,2 млн баррелей в сутки, поскольку Польша и Германия планируют отказаться от трубопроводных поставок к концу года", - добавил он.