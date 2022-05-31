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31.05.2022 22:27

Италия за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, у остальных влиятельных стран Евросоюза есть возражения - Драги

Италия - единственная из наиболее влиятельных стран ЕС, кто выступает за предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в это объединение, заявил во вторник итальянский премьер Марио Драги.

"Мы - за то, чтобы дать Киеву статус кандидата на вступление в ЕС", - приводит его слова телеканал TGcom24.

"Почти у всех "больших" стран ЕС есть возражения против статуса кандидата на вступление для Украины. Я бы сказал, что эти возражения есть у всех таких стран, кроме Италии", - добавил Драги.

В итоге, по его словам, "сейчас трудно прогнозировать предоставление Украине статуса кандидата (...). Тем не менее, нельзя исключать быстрого движения Украины в сторону ЕС".

Ранее сообщалось, что в течение июня Еврокомиссия даст свою оценку заявки Украины, а в конце июня лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос о том, следует ли давать этой стране статус кандидата на вступление.

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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