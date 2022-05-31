Азербайджан в марте экспортировал в Италию более 693 тыс. тонн нефти

Италия в марте снизила импорт нефти на 1,7% к февралю, до 4,453 млн тонн, следует из данных министерства экологического перехода страны.

Лидером поставок стал Ирак с объемом в 1 млн тонн, что в 2,4 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Далее идет Ливия, снизившая продажу на 15%, до 769,5 тыс. тонн, и Азербайджан, сокративший поставки в 1,6 раза, до 693,4 тыс. тонн. Россия с 380,4 тыс. тонн (-27% к февралю) занимает пятое место, лишь немного опережая США с 357,5 тыс. тонн. Из общего объема российских поставок 300 тыс. тонн пришлось на нефть сорта Urals, остальное - на Siberian Light.

В отчетном периоде среди продавцов отсутствовали Гана, Канада и Куба, но добавились Великобритания, Экваториальная Гвинея и Тунис.

Средняя цена покупки нефти Италией в марте составила $115,85 за баррель. При этом Urals приобреталась за $103,56, Siberian Light - за $128,36. Самым дорогим стал сорт Nigeria Abo - $130,95, самым дешевым - ливийский El Shahara за $95,05.