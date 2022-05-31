Азербайджан в марте экспортировал в Италию более 693 тыс. тонн нефти

Италия в марте снизила импорт нефти на 1,7% к февралю, до 4,453 млн тонн, следует из данных министерства экологического перехода страны.
Лидером поставок стал Ирак с объемом в 1 млн тонн, что в 2,4 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Далее идет Ливия, снизившая продажу на 15%, до 769,5 тыс. тонн, и Азербайджан, сокративший поставки в 1,6 раза, до 693,4 тыс. тонн. Россия с 380,4 тыс. тонн (-27% к февралю) занимает пятое место, лишь немного опережая США с 357,5 тыс. тонн. Из общего объема российских поставок 300 тыс. тонн пришлось на нефть сорта Urals, остальное - на Siberian Light.
В отчетном периоде среди продавцов отсутствовали Гана, Канада и Куба, но добавились Великобритания, Экваториальная Гвинея и Тунис.
Средняя цена покупки нефти Италией в марте составила $115,85 за баррель. При этом Urals приобреталась за $103,56, Siberian Light - за $128,36. Самым дорогим стал сорт Nigeria Abo - $130,95, самым дешевым - ливийский El Shahara за $95,05.
Глава МИД Азербайджана и президент Болгарии обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Софией
Баку и София проведут в 2022г заседание МПК – МИД Азербайджана
Макрон обещает содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией
В Норвегии выявили первый случай заболевания человека оспой обезьян, в Великобритании - уже почти 200 заболевших
ВВП Швейцарии в I квартале вырос на 4,4%, рост экспорта часов в апреле замедлился из-за Китая
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Макрон поддержал Афины в споре Греции и Турции
Италия за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, у остальных влиятельных стран Евросоюза есть возражения - Драги
ЕС введет санкции против 80 российских олигархов в рамках шестого пакета санкций - Макрон
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2021 год
В Yelo Bank прошел конкурс юристов по правам человека
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ