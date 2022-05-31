Индийская ONGC намерена к 2026 г увеличить добычу нефти на 11%, газа - на 25%

Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) намерена к 2026 году увеличить добычу нефти на 11%, до 21,7 млн тонн, газа - на 25%, до 26,12 млрд кубометров, говорится в презентации для акционеров компании.

Прогноз дается без учета совместных предприятий.

По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2022 года, ONGC добыла 19,5 млн тонн нефти и 20,9 млрд кубометров газа. В текущем году компания намерена нарастить добычу до 19,88 млн тонн нефти и 21,1 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что совокупная добыча нефти в Индии в 2022 финансовом году, завершившемся 31 марта, сократилась на 2,7%, до 29,69 млн тонн.