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ТЭК 31.05.2022 23:04

Индийская ONGC намерена к 2026 г увеличить добычу нефти на 11%, газа - на 25%

Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) намерена к 2026 году увеличить добычу нефти на 11%, до 21,7 млн тонн, газа - на 25%, до 26,12 млрд кубометров, говорится в презентации для акционеров компании.

Прогноз дается без учета совместных предприятий.

По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2022 года, ONGC добыла 19,5 млн тонн нефти и 20,9 млрд кубометров газа. В текущем году компания намерена нарастить добычу до 19,88 млн тонн нефти и 21,1 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что совокупная добыча нефти в Индии в 2022 финансовом году, завершившемся 31 марта, сократилась на 2,7%, до 29,69 млн тонн.

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Тэги: ИНДИЯ, ONGC, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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