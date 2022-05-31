EDF не намерена продлевать срок эксплуатации атомной электростанции Hinkley Point B

Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) не будет продлевать срок эксплуатации атомной электростанции Hinkley Point B на западе Англии.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию, EDF намерена остановить Hinkley Point B летом этого года, как и планировалось, несмотря на то, что в условиях резкого роста цен на газ Великобритания нуждается в других источниках генерации энергии.
Ранее в этом месяце EDF заявляла, что может отложить закрытие электростанции до зимы, если такая просьба поступит от правительства Великобритании. Однако на данный момент такой просьбы не поступало.
"EDF не намерена продлевать срок службы электростанции, - говорится в ее сообщении. - Хотя британское правительство не обращалось к нам, мы все же провели детальную оценку того, что потребуется для краткосрочного увеличения срока эксплуатации, и приняли решение не продлевать его".
Hinkley Point B работает уже на 15 лет дольше, чем планировалось изначально. Срок ее эксплуатации продлевался в 1996, 2006 и 2016 годах.
В понедельник власти Великобритании подтвердили, что ведут переговоры с энергокомпанией Centrica Plc об открытии крупнейшего в стране газохранилища - Rough, закрытого в 2017 году.
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