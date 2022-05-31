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ТЭК 31.05.2022 22:54

Россия не всех покупателей газа в Европе вынуждает платить в рублях - Драги

Россия по-разному относится к покупателям газа в Европе, у некоторых запрашивает оплату в рублях, некоторым позволяет платить в евро, приводит во вторник агентство Bloomberg слова премьер-министра Италии Марио Драги.

"Россия просит о различных условиях оплаты (для разных стран - ИФ). Некоторым странам, у которых была приостановлена подача газа, было предложено производить платежи в рублях и точка - если они не платят в рублях, они не получают газ", - заявил Драги журналистам во вторник.

При этом итальянский премьер отметил, что по его данным, некоторым странам, включая Италию, де-факто разрешили оплачивать счета в евро, и транзакции считаются завершенными без нарушений.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ГАЗ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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