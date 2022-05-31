Россия не всех покупателей газа в Европе вынуждает платить в рублях - Драги

Россия по-разному относится к покупателям газа в Европе, у некоторых запрашивает оплату в рублях, некоторым позволяет платить в евро, приводит во вторник агентство Bloomberg слова премьер-министра Италии Марио Драги.

"Россия просит о различных условиях оплаты (для разных стран - ИФ). Некоторым странам, у которых была приостановлена подача газа, было предложено производить платежи в рублях и точка - если они не платят в рублях, они не получают газ", - заявил Драги журналистам во вторник.

При этом итальянский премьер отметил, что по его данным, некоторым странам, включая Италию, де-факто разрешили оплачивать счета в евро, и транзакции считаются завершенными без нарушений.