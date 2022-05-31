Ряд участников ОПЕК изучают идею приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов ОПЕК.
Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других производителей в ОПЕК, чтобы прокачивать значительно больше нефти, к чему их призывают США и европейские страны, поскольку вторжение в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, отмечает издание.
Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в ОПЕК, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году, пишет WSJ. Не удалось определить, согласится ли Россия на освобождение от производственных целей сделки.
По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые члены в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев.
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